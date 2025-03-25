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Политолог Марков: Зеленский относится к Трампу как к наивному глупцу

Экс-депутат Госдумы обратил внимание, что глава киевского режима вновь выступил с критикой в адрес американской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский относится к президенту США Дональду Трампу как к наивному и глупому человеку, заявил российский политолог Сергей Марков.

Бывший депутат Госдумы обратил внимание, что украинский политик вновь выступил с критикой в адрес американской администрации. Политолог связал такой выпад Зеленского с уступками, на которые пошёл Белый дом в вопросе оказания военной помощи Киеву.

«Команда Трампа восстановила военное снабжение и наведение ракет. Трамп лично позвонил Зеленскому. И это все Зеленский воспринял как уступки Трампа под давлением и хитростью Европы», — написал Марков в своём Telegram-канале.

По словам экс-депутата, киевский режим воспринимает только «жесткий язык силы», что следует осознать президенту США. Политолог выразил мнение, что пока Трамп не поймёт это, Зеленский будет и дальше считать его глупцом.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что в Вашингтоне всерьез настроены убрать Владимира Зеленского с поста главы киевского режима. По информации журналистов,

окружение Трампа уже ведёт переговоры с представителями украинских элит по этому вопросу. При этом почти все люди, которым американский президент поручил вести указанное дело, не имеют официальных должностей в США.