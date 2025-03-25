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Боуз: ЕС и Британия планируют сорвать планы Трампа по Украине

Европейские власти противодействуют мирным инициативам Трампа.

Европейские государства намереваются сорвать планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил журналист из Британии Чей Боуз.

Он выразил мнение, что Британия и ЕС желают «испортить жизнь» администрации США.

По словам Боуза, планы европейских властей связаны с попытками Трампа реформировать НАТО. Кроме того, они противодействуют его мирным инициативам.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

Ранее Боуз заявил, что именно европейские государства представляют наибольшую опасность для установления мирного процесса на Украине.

Кроме того, Боуз прокомментировал высказывание главы Евродипломатии Каи Каллас о «необходимости» нанесения поражения РФ, он назвал Каллас «самой глупой» в ЕС.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.