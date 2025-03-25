О программе «Герои Приангарья» рассказали в зоне СВО

В зоне специальной военной операции военнослужащим из Иркутской области рассказали о программе «Герои Приангарья». С участниками встретились начальник управления губернатора региона и правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова и уполномоченный по правам человека Светлана Семёнова. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«На встрече обсудили вопросы поддержки военнослужащих и их семей. Рассказали о работе Ассоциации ветеранов СВО и о программе, которая направлена на подготовку участников СВО для работы в органах власти и различных организациях», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
В ходе встречи бойцам рассказали об этапах программы и как они могут получить помощь после возвращения домой. Также военнослужащие получили письма и посылки с гуманитарной помощью.
Напомним, что зарегистрироваться на сайте герои-приангарья.рф можно до 14 апреля. Для участия нужно заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Сейчас в программу вошли уже более 630 человек. Об участниках, которые начнут обучение, станет известно 15 июля.