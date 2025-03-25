О программе «Герои Приангарья» рассказали в зоне СВО

Напомним, что зарегистрироваться на сайте герои-приангарья.рф можно до 14 апреля. Для участия нужно заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Сейчас в программу вошли уже более 630 человек. Об участниках, которые начнут обучение, станет известно 15 июля.