Госдеп прокомментировал переговоры в Эр-Рияде: «Мы никогда еще не были ближе к завершению»

Американская делегация уже несколько дней находится в Саудовской Аравии. Представители от Вашингтона ведут переговоры практически ежедневно. Члены делегации встретились с украинскими, а затем с российскими политиками. Неизвестно, сколько еще бесед состоится в Эр-Рияде. Официальный представитель Государственного департамента Тэмми Брюс поделилась с журналистами некоторыми подробностями переговорных процессов.
Так, по ее словам, деятельность российских и американских представителей сосредоточена на восстановлении торговой деятельности в Черном море. Делегации ведут переговоры о прекращении огня в акватории. Это необходимо для запуска свободной торговли. Так судна не будут подвержены опасности.
«Переговорные команды обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, которое всегда имеет цену», — многозначительно заявила Тэмми Брюс.
Официальный представитель Госдепа также подчеркнула, что Вашингтон усиленно работает над решением этого вопроса. Соединенные Штаты нацелены на достижение режима прекращения огня. Сейчас, по словам Тэмми Брюс, стороны находятся ближе всего к решению этого вопроса.
«Цель переговоров — полностью восстановить мирную коммерческую деятельность в Черном море», — уточнила официальный представитель Госдепа.
Вашингтон старается поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта. Однако суть разногласий будет обсуждаться только после сделки о прекращении огня.
Очередной раунд российско-американских переговоров состоялся в понедельник, 24 марта. Членами делегации от РФ стали глава Комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Кандидатуры выбраны лично президентом России Владимиром Путиным.
Григорий Карасин оценил беседу с американскими представителями. По его словам, переговоры прошли позитивно. Следующим шагом члены российской делегации представят доклад Владимиру Путину. Пока никаких официальных заявлений об итогах встречи в Эр-Рияде не было. Однако 25 марта с речью выступит министр иностранных дел Сергей Лавров.