Госдеп прокомментировал переговоры в Эр-Рияде: «Мы никогда еще не были ближе к завершению»

Так, по ее словам, деятельность российских и американских представителей сосредоточена на восстановлении торговой деятельности в Черном море. Делегации ведут переговоры о прекращении огня в акватории. Это необходимо для запуска свободной торговли. Так судна не будут подвержены опасности.