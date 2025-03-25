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Дэвис: Запад не может признать новую реальность

Действия западных государств ведут Киев к пропасти.

Бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис выразил мнение, что западные государства не способны признать новую реальность.

Он отметил, что действия Запада ведут Киев к пропасти.

«Откладывание попытки найти решение путём переговоров из-за предположений, что Россия не остановится на предложенных условиях подводит Украину к пропасти, украинская армия не выдержит, она будет стёрта в порошок», — сказал Дэвис, заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, он подчеркнул, что Российская Федерация с 2015 года выступала за мир и пытается завершить конфликт.

При этом лидеры ряда западных стран выступают за поддержку Киева, а также запугивают рассказами о якобы «агрессивной» политике РФ.

Ранее Дэвис заявил, что совместные усилия Москвы и Вашингтона по завершению у конфликта на Украине противоречат высказываниям об «угрозе» со стороны РФ.