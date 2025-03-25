Дэвис: Запад не может признать новую реальность

«Откладывание попытки найти решение путём переговоров из-за предположений, что Россия не остановится на предложенных условиях подводит Украину к пропасти, украинская армия не выдержит, она будет стёрта в порошок», — сказал Дэвис, заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.