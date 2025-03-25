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Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Общий настрой делегации можно охарактеризовать как положительный.

Источник: Аргументы и факты

Российская делегация осталась в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом встречи.

По его словам, общий настрой делегации можно охарактеризовать как положительный.

Переговоры между представителями России и США состоялись в Саудовской Аравии в понедельник и продолжались более 12 часов. Россию на этой встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее Белый дом положительно оценил переговоры делегации США с РФ и Украиной.