Омскому министру уменьшили число заместителей

Отметим, пост второго первого зама в омском Минздраве появился в декабре 2020 года, его занял Андрей Сухарев. С сентября 2019 года первым заместителем министра здравоохранения Омской области была только Елена Шипилова. Но в ноябре 2024 года она ушла в отставку, после чего была назначена заместителем главврача по экономическим вопросам омской БСМП № 1.