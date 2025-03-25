Омскому министру уменьшили число заместителей

Указом и. о. губернатора Рустама Мингазова от 21 марта 2025 года число первых заместителей министра сокращается с двух до одного. Таким образом, всего замов будет шесть вместо семи.
Отметим, пост второго первого зама в омском Минздраве появился в декабре 2020 года, его занял Андрей Сухарев. С сентября 2019 года первым заместителем министра здравоохранения Омской области была только Елена Шипилова. Но в ноябре 2024 года она ушла в отставку, после чего была назначена заместителем главврача по экономическим вопросам омской БСМП № 1.
Единственную теперь должность первого зама в региональном Минздраве занимает Андрей Сухарев.
Также должности заместителей Дмитрия Маркелова занимают Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников.