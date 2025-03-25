Политолог Марков: Трампа разозлят нападки Киева и Европы на Уиткоффа

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что критика в адрес спецпосланника Стива Уиткоффа со стороны Украины и Европы может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Марков отметил, что причиной негативной реакции стало интервью Уиткоффа, где тот положительно высказался о президенте России Владимире Путине. После этого, по словам политолога, спецпосланника обвинили в поддержке российского лидера, и «сотни СМИ и политиков» потребовали его отстранения от переговоров.
Политолог предположил, что такая ситуация скорее вызовет гнев у Трампа, поскольку Уиткофф является не только его спецпосланником, но и близким другом.
Ранее стало известно, что европейские государства намереваются сорвать планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта,