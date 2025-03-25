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Политолог Марков: Трампа разозлят нападки Киева и Европы на Уиткоффа

Он отметил, что причиной нападок на Уиткоффа стало его интервью, в котором тот положительно отозвался о президенте России.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что критика в адрес спецпосланника Стива Уиткоффа со стороны Украины и Европы может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Марков отметил, что причиной негативной реакции стало интервью Уиткоффа, где тот положительно высказался о президенте России Владимире Путине. После этого, по словам политолога, спецпосланника обвинили в поддержке российского лидера, и «сотни СМИ и политиков» потребовали его отстранения от переговоров.

Политолог предположил, что такая ситуация скорее вызовет гнев у Трампа, поскольку Уиткофф является не только его спецпосланником, но и близким другом.

Ранее стало известно, что европейские государства намереваются сорвать планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта,