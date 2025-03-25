Политолог Марков: Трампа разозлят нападки Киева и Европы на Уиткоффа

Марков отметил, что причиной негативной реакции стало интервью Уиткоффа, где тот положительно высказался о президенте России Владимире Путине. После этого, по словам политолога, спецпосланника обвинили в поддержке российского лидера, и «сотни СМИ и политиков» потребовали его отстранения от переговоров.