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Зеленскому посоветовали бежать: у него только три пути

Профессор Кузник дал совет Зеленскому искать убежище в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский находится в слабой позиции. Это касается и переговорного процесса, и хода спецоперации. Бывшему комику пора бежать из страны, пока не поздно. Такой совет дал Зеленскому директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, транслирует РИА Новости.

По словам профессора, глава киевского режима может спрятаться в западной Европе. Лидеры этих государств — единственные, кто готов принять Зеленского к себе.

«Он находится в невыгодной позиции. Его лучшим вариантом может быть поиск безопасного прохода в Англию, Францию или Германию», — предположил Питер Кузник.

Зеленский, тем временем, пытается придать себе побольше значимости. Совсем недавно он разыграл представление перед зрителями, талантливо изобразив телефонный звонок президента Франции Эмманюэля Макрона.