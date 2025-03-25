Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский находится в слабой позиции. Это касается и переговорного процесса, и хода спецоперации. Бывшему комику пора бежать из страны, пока не поздно. Такой совет дал Зеленскому директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, транслирует РИА Новости.