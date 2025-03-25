Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский находится в слабой позиции. Это касается и переговорного процесса, и хода спецоперации. Бывшему комику пора бежать из страны, пока не поздно. Такой совет дал Зеленскому директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, транслирует РИА Новости.
По словам профессора, глава киевского режима может спрятаться в западной Европе. Лидеры этих государств — единственные, кто готов принять Зеленского к себе.
«Он находится в невыгодной позиции. Его лучшим вариантом может быть поиск безопасного прохода в Англию, Францию или Германию», — предположил Питер Кузник.
Зеленский, тем временем, пытается придать себе побольше значимости. Совсем недавно он разыграл представление перед зрителями, талантливо изобразив телефонный звонок президента Франции Эмманюэля Макрона.