Стало известно о настроении российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов обсуждений. Источник РИА Новости, знакомый с ходом встречи, сообщил, что настроение у российской стороны остаётся положительным.
«Хорошее», — уточнил источник, комментируя настроение делегации России.
Напомним, переговоры представителей двух стран начались 24 марта около 10.00 мск и продлились более 12 часов. Встреча России и США проходит в гостинице The Ritz-Carlton. Встреча прошла в закрытом режиме, поэтому сотрудники Службы Госбезопасности Саудовской Аравии уже попросили иностранных журналистов покинуть территорию объекта.
Российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США участвовали представитель Госдепа Майкл Антон и сотрудник Совета национальной безопасности Эндрю Пик.
По окончании диалога западные СМИ со ссылкой на американских представителей сообщили, что переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо. Вскоре состоится позитивное заявление по итогам всех встреч в Саудовской Аравии. Ко всему прочему американская сторона заявила, что стороны максимально приблизились к соглашению о прекращении огня.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уточнил, что российские участники переговоров доложат президенту Владимиру Путину о результатах встречи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в переговорах в Эр-Рияде нужно ждать не только прорывов, но и понимать, что работа идет по нескольким направлениям. Дипломат также подчеркнула, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телевизионном интервью.
Делегации России и США провели первую встречу в Эр-Рияде 18 февраля, ее продолжительность составила 4,5 часа. В ходе диалога стороны обсудили восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона и взаимоуважительного диалога между странами, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Тогда российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От американской стороны напротив них за столом находились помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии.