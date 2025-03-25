Стало известно о настроении российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в переговорах в Эр-Рияде нужно ждать не только прорывов, но и понимать, что работа идет по нескольким направлениям. Дипломат также подчеркнула, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телевизионном интервью.