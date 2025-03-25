Глава Пермского края отметил вклад активиста Степанова в воспитание молодежи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил заслуги молодого специалиста Движения Первых 26-летнего Даниила Степанова, подчеркнув его важную роль в поддержке молодежи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Даниил, после срочной службы в армии, заключил контракт с Минобороны России. Когда началась специальная военная операция, он решил участвовать в ней, защищая свою Родину. За выполнение боевых заданий с отвагой и честью он был удостоен Ордена Мужества. 22 февраля, во время концерта «Для СВОих», губернатор вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем».
Даниил активно работает с молодежью. Он является членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края, помогает бойцам СВО и проводит Уроки мужества в различных городах региона. Также он организует патриотические мероприятия. Кроме того, Степанов руководит молодежным направлением мастерских «Подари свой час для Победы», где ребята изготавливают маскировочные сети и другие вещи для фронта.