Глава Пермского края отметил вклад активиста Степанова в воспитание молодежи

Даниил, после срочной службы в армии, заключил контракт с Минобороны России. Когда началась специальная военная операция, он решил участвовать в ней, защищая свою Родину. За выполнение боевых заданий с отвагой и честью он был удостоен Ордена Мужества. 22 февраля, во время концерта «Для СВОих», губернатор вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем».