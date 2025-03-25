Инициатор политических интриг в Сибири лишился статусного поста

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев неожиданно выходит из самого «лакомого» комитета Госдумы.
Скандально-известный депутат Госдумы из Новосибирска Дмитрий Савельев столкнулся с первыми проблемами из-за интриг на выборах в Горсовет. Так источники трактуют его неожиданный выход из почти самого привлекательного комитета парламента — по безопасности и противодействию коррупцию. Савельев состоял там почти девять лет, но за полтора года до окончания созыва переходит в комитет по международным делам. Перестановка случилась сразу после срочного вызова новосибирского губернатора Андрея Травникова в Москву на обсуждение предстоящей предвыборной кампании.
Депутат Госдумы и застройщик Дмитрий Савельев уже несколько месяцев находится в центре политического скандала в Новосибирской области. Группа его депутатов намерена получить 21 мандат в Горсовете Новосибирска и взять под контроль фракцию «Единой России». Свои намерения Савельев согласовал с губернатором Андреем Травниковым. Недовольные этой конфигурацией другие элитные группы, имеющие представительство в органах власти последние 20 лет, выступили против и объединяются в коалиции. Скандал вышел на федеральный уровень.
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Как стало известно URA.RU, из-за конфликта губернатора Новосибирской области Андрея Травникова экстренно вызывали в Москву. Его просили скорректировать списки кандидатов, которые будут выдвигаться от «Единой России», и уменьшить там число представителей группы Савельева. Несмотря на это, люди депутата Госдумы продолжили массово заявляться на праймериз ЕР.
На фоне скандалов Дмитрий Савельев заявил о выходе из комитета по безопасности и противодействию коррупции. В своем telegram-канале он сообщил, что намерен войти в комитет по международным делам.
«Все больше времени посвящаю сейчас направлениям деятельности, нацеленным на установление и развитие контактов межпарламентских групп и решению значимых для России задач в международной сфере. Уверен, что смогу в комитете по международным делам, переход в который сейчас проходит официальное утверждение, быть так же полезен, как и в Комитете по безопасности и противодействию коррупции!», — написал депутат.
Савельев состоял в комитете по противодействию коррупции с 2016 года. В прошлом созыве он работал там в должности первого заместителя председателя. В 2021 году сумел снова пролоббировать себя в комитет.
Федеральный источник агентства отмечает, что антикоррупционный комитет в Госдуме — один из самых «лакомых» для депутатов с серьезными финансовыми интересами. Это обусловлено близостью членов комитета к силовым структурам, в особенности — Следственному комитету, ФСБ и Генеральной прокуратуре.
Членство в антикоррупционном комитете приближает к высокопоставленным силовикам, сообщает источник агентстваФото: Александр Ельчищев © URA.RU.
Брату Дмитрия Савельева принадлежит крупнейшая в Новосибирске строительная компания «Расцветай». Ежегодная прибыль исчисляется в миллиардах рублей.
«Очереди традиционно выстраиваются в два комитета Госдумы: по бюджету и по безопасности. Попасть туда очень трудно, и даже партийные “квоты” не всегда работают. Часто решает напрямую руководство думы. Причина одна — туда идут люди от бизнеса, представители крупных холдингов, госкомпаний, чтобы лоббировать свои интересы. И получают выходы на очень высокопоставленных людей», — описывает инсайдер URA.RU.
Другой собеседник URA.RU из Новосибирска сообщил, что Савельеву было необходимо попасть именно в антикоррупционный комитет, а не в бюджетный. Он прилагал для этого усилия как в 2016, так и в 2021 годах.
«Для Савельева попадание туда было крайне важным, это устанавливает прямые связи с представителями прокуратуры и полиции на самом высоком уровне. Он не стремился в комитет по бюджету, потому что федеральные деньги его не интересуют. Преференции, которые могут получать близкие к нему компании, исключительно за счет региональных бюджетов», — говорит источник на условиях анонимности.
Выход Савельева из комитета может быть связан с предвыборным конфликтом в НовосибирскеФото: Галина Герасимова.
По версии этого же инсайдера, неожиданный выход Савельева из комитета напрямую связан с конфликтом, который он спровоцировал на выборах в Горсовет Новосибирска. На это указывает то, что переход случился сразу же после командировки Травникова в Москву. Собеседник агентства ссылается и на то, что подобные перестановки редко случаются за полтора года до окончания созыва.
Федеральные эксперты называют переход Савельева из антикоррупционного комитета в международный понижением. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, реальное влияние депутата снизилось.
«Возможности повлиять на происходящее у комитета по антикоррупционной деятельности, конечно, больше. Если депутат хочет оказать воздействие на чужой бизнес — то из комитета по международным делам это сделать гораздо труднее. Реальные возможности Савельева понизились», — говорит эксперт.
Политолог Дмитрий Журавлев: реальные возможности Савельева понизилисьФото: Георгий Бергал © URA.RU.
Журавлев добавил, что полномочий у члена комитета по международным делам не много. «Там депутатов никто слушать не будет, по закону они лишь утверждают договоры, ратифицируют их. Основная международная деятельность на администрации президента», — убежден политолог.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что функционал международного комитета уменьшился, и для депутата, работающего в социальном или экономическом секторе, такой перевод означает понижение.
«Если ему важна должность социально-экономического блока, то это было бы понижение. Функционал международного комитета в последнее время уменьшился в связи с тем, что появилось понятие недружественных стран. Соответственно, прекратились межпарламентские связи со многими государствами», — считает Макаркин.
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При этом он отметил, что по статусу и популярности комитеты примерно равнозначны. «Раньше у него была близость к силовикам, а теперь будет близость к МИДу. Наверное, это тоже чего-то стоит. Что конкретно могло там заинтересовать строителя — мне трудно сказать», — комментирует эксперт.
Перемещение Дмитрия Савельева не обязательно может быть связано с понижением или с новосибирским конфликтом. Один из авторов рейтинга полезности депутатов Госдумы, директор Института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что парламентария могли попросить усилить международный комитет.
Савельев получит хорошие связи в МИДе, считает политолог Алексей МакаркинФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Это обычная практика, когда депутаты перемещаются внутри комитетов в зависимости от задач, которые стоят. Могли по линии партии попросить усилить комитет по международным делам, он человек компетентный. Делить структурные подразделения Госдумы на более или менее влиятельные — это, мягко говоря, неверно», — комментирует Мартынов.