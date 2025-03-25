Инициатор политических интриг в Сибири лишился статусного поста

Скандально-известный депутат Госдумы из Новосибирска Дмитрий Савельев столкнулся с первыми проблемами из-за интриг на выборах в Горсовет. Так источники трактуют его неожиданный выход из почти самого привлекательного комитета парламента — по безопасности и противодействию коррупцию. Савельев состоял там почти девять лет, но за полтора года до окончания созыва переходит в комитет по международным делам. Перестановка случилась сразу после срочного вызова новосибирского губернатора Андрея Травникова в Москву на обсуждение предстоящей предвыборной кампании.