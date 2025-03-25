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Главой Орджоникидзевского района станет и. о. руководителя

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым главой Орджоникидзевского района Перми станет Светлана Ломаева, исполняющая обязанности главы.

Источник: Коммерсантъ

Решение об этом может быть озвучено на пленарном заседании думы.

Госпожа Ломаева работает в управе с 2012 года, до этого она возглавляла финансово-экономический отдел, в должности замглавы работает с 2015 года, где курирует отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел по работе с общественностью, финансово-экономический отдел, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. С конца ноября исполняет обязанности главы администрации района.

Предыдущий глава района Евгений Карабатов, руководивший им с 2017 года, написал заявление об увольнении в октябре 2024-го. Заявление было написано после встречи чиновника с главой Перми Эдуардом Сосниным.