В Свердловской области появятся новые меры поддержки молодых мам

В Свердловской области в ближайшее время могут появиться новые меры поддержки молодых мам. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания региона. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе.
Власти Среднего Урала намерены выплачивать молодым мамам по 50 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости для детей. Разовая выплата будет выплачиваться мамам не старше 23 лет, которые родили первого ребенка после 1 января 2025 года.
Еще одна меры поддержки — компенсация расходов по аренде жилья в размере 15 тысяч рублей каждому родителю, если они студенты очного отделения.
— Собственного жилья у пары быть не должно, а помещение, которое супруги арендуют по договору найма, находится в населенном пункте, где обучается один из них, — рассказывает депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
Также законопроект предполагает финансовую компенсацию процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья, в том числе по ипотеке. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться жительницы Свердловской области в возрасте до 24 лет, которые стали мамами в 2025 году.
Проект регионального закона рассмотрят 25 марта 2025 года.