В Свердловской области появятся новые меры поддержки молодых мам

Также законопроект предполагает финансовую компенсацию процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья, в том числе по ипотеке. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться жительницы Свердловской области в возрасте до 24 лет, которые стали мамами в 2025 году.