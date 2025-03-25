С 1 апреля в Иркутской области стартует весенний призыв

В ходе весенней призывной компании в Иркутской области будут призваны на срочную службу более 3 тысяч молодых людей. Срок службы составит 1 год. В зону проведения спецоперации срочников направлять не будут. Срочники пройдут службу в воинских частях в разных регионах России.