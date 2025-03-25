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С 1 апреля в Иркутской области стартует весенний призыв

На срочную службу отправятся 3 тысячи призывников из Иркутской области.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области призывная комиссия будет работать с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.

В этом году весенний призыв в Иркутской области пройдет с 1 апреля по 15 июля. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Игорем Кобзевым.

«Документом утверждается состав областной призывной комиссии в основном и резервном составах, а также состав призывных комиссий в муниципальных районах, муниципальных и городских округах», — отметили в правительстве области.

В ходе весенней призывной компании в Иркутской области будут призваны на срочную службу более 3 тысяч молодых людей. Срок службы составит 1 год. В зону проведения спецоперации срочников направлять не будут. Срочники пройдут службу в воинских частях в разных регионах России.

Напомним, что с 1 января 2024 года срочной службе в России будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области предложили увеличить выплаты контрактникам, отправившимся на СВО, до 1 млн рублей.