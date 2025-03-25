Лукашенко подтвердил заинтересованность в восстановлении и развитии сотрудничества с Грецией

«Этот праздник символизирует силу и единство народа Греции в борьбе за свои самобытность и свободу. Белорусы также пережили суровые испытания и дорожат собственной историей, поэтому всегда с симпатией относились к грекам, высказывались за поддержание и углубление двусторонних отношений. Уверен, что возвращение наших стран к конструктивному диалогу очень важно и в более широком контексте, с точки зрения установления согласия в европейском регионе, создания мирного и спокойного будущего», — говорится в поздравлении.