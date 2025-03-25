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Лукашенко поздравил первую леди Зимбабве Оксилию Мнангагву с днем рождения

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую леди Республики Зимбабве Оксилию Мнангагву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваши патриотизм, богатый жизненный опыт, профессионализм и глубокие знания имеют значительную ценность для Зимбабве, его экономических и гуманитарных программ. Эти же качества приобрели особую значимость и в нашей совместной работе по таким направлениям, как охрана здоровья, в том числе материнства и детства, образование, продовольственная безопасность. Рад, что Ваши визиты в Беларусь стали хорошей традицией. С удовольствием буду приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле в любое удобное для Вас время, чтобы обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей, а также новые перспективные проекты», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Оксилии Мнангагве здоровья, семейного счастья, благополучия и успешного осуществления всех планов.