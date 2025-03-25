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Жители Хабаровска больше не будут выбирать мэра

Выбирать мэра Хабаровска теперь будут не жители, а депутаты гордумы.

Источник: AmurMedia

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Новый закон призван привести нормы местного самоуправления в соответствие с Конституцией РФ. В документе подчёркивается, что изменения направлены на совершенствование системы муниципального управления.

«Глава муниципального образования, в состав территории которого входит населенный пункт, являющийся административным центром (столицей) субъекта Российской Федерации, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации».

Согласно 88-й статьи, главу столицы субъекта РФ будут избирать представители местного парламента. Кандидатов на пост градоначальника, а их должно быть не менее двух, будет представлять глава региона.

Закон вступит в силу уже летом.

Напомним, Сергей Кравчук вступил в должность мэра во второй раз в 2023 году. То есть в 2028 году нового главу Хабаровска будет выбирать нынешний состав городской думы. А желающим занять высокий пост придётся пройти двойной фильтр: губернаторский и депутатский.