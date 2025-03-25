Жители Хабаровска больше не будут выбирать мэра

Напомним, Сергей Кравчук вступил в должность мэра во второй раз в 2023 году. То есть в 2028 году нового главу Хабаровска будет выбирать нынешний состав городской думы. А желающим занять высокий пост придётся пройти двойной фильтр: губернаторский и депутатский.