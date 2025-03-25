CBS: совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00

По словам его источников, «заявление, как планируется, опубликуют в 4:00 по Вашингтону и в 11:00 по Москве». В публикации не приводятся подробности относительно этого документа. По словам источников телеканала, «сообщения, переданные администрации [президента США Дональда] Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными».
Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что вашингтонская администрация позитивно оценивает консультации в Саудовской Аравии с представителями России и Украины.
Ранее в понедельник встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций, на которых обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта. Участники не комментировали итоги встречи.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основной темой консультаций должны были стать вопросы, связанные с возобновлением черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и Трамп.