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CBS: совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Совместное заявление Вашингтона и Москвы по итогам консультаций, прошедших накануне в столице Саудовской Аравии может быть опубликовано во вторник в 11:00 мск. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам его источников, «заявление, как планируется, опубликуют в 4:00 по Вашингтону и в 11:00 по Москве». В публикации не приводятся подробности относительно этого документа. По словам источников телеканала, «сообщения, переданные администрации [президента США Дональда] Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными».

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что вашингтонская администрация позитивно оценивает консультации в Саудовской Аравии с представителями России и Украины.

Ранее в понедельник встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций, на которых обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта. Участники не комментировали итоги встречи.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основной темой консультаций должны были стать вопросы, связанные с возобновлением черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и Трамп.