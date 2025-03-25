CBS: совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00

Ранее в понедельник встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций, на которых обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта. Участники не комментировали итоги встречи.