Отмечается, что многие проукраинские политики Европы специально саботируют кампанию президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. По мнению автора, Европейскому союзу (ЕС) следует сделать выбор в пользу более рационального и менее антагонистического подхода к РФ, поскольку это позволило бы Брюсселю проводить независимую от Вашингтона политику и стать центром посредничества и дипломатии, а не воинственности и напряженности.