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Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах

ЦАХАЛ сообщила, что нанесен удар по оставшимся на военных базах Тадмор и Т4 военным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах Тадмор и Т4, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что некоторое время назад был нанесен удар по оставшимся на военных базах Тадмор и Т4 военным объектам. Подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу израильским гражданам.

Ранее хуситы заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле и об атаке авианосца USS Harry Truman в Красном море.

Газета The Wall Street Journal писала, что Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа.