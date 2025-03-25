Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах Тадмор и Т4, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении говорится, что некоторое время назад был нанесен удар по оставшимся на военных базах Тадмор и Т4 военным объектам. Подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу израильским гражданам.
Ранее хуситы заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле и об атаке авианосца USS Harry Truman в Красном море.
Газета The Wall Street Journal писала, что Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа.