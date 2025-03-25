Пресс-служба озвучила время начала церемонии инаугурации Лукашенко 25 марта

В Беларуси во вторник, 25 марта, пройдет церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что инаугурация президента Беларуси пройдет в прямом эфире 25 марта 2025.
Также пресс-служба президента уже озвучила время начала церемонии инаугурации Александра Лукашенко 25 марта.
Известно, что церемония инаугурации начнется во Дворце Независимости в 12 часов. Однако прямые трансляции из белорусской столицы начнутся раньше. В 11.45 уже можно будет наблюдать движение президентского кортежа по проспектам Минска.
Здесь мы подробнее писали о том, что 25 марта Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей в сопровождении экскорта мотоциклистов.
Смотреть прямой эфир инаугурации Лукашенко 25 марта можно будет онлайн на ресурсе videobel.by и на YouTube-канале БелТА. Также транслировать церемонию будут телеканалы ОНТ, «Первый информационный», «Беларусь 1», «Беларусь 24», СТВ, «МИР».
Известно, что более 1100 человек будут присутствовать на инаугурации Александра Лукашенко 25 марта.
Согласно Конституции Беларуси, вновь избранный президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов. Инаугурация проходит не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Формально инаугурация является завершающим этапом избирательной кампании. С этого момента начинается отсчет новой пятилетки для Беларуси.
Кстати, экс-глава ЦИК Ермошина призналась, что протокол церемонии инаугурации президента «подглядели» у России.