Минобороны показало кадры освобождения села Срибное в ДНР

Кадры освобождения российскими войсками села Срибное в ДНР обнародовало министерство обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, ВСУ заминировали подходы к селу и использовали для его удержания ударные дроны и артиллерию.
«Но благодаря грамотным и решительным действиям, штурмовые подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии полностью завладели инициативой в воздухе и на земле, выбив националистов из населенного пункта Срибное ДНР», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что в ходе освобождения села российским бойцам приходилось сражаться за каждый дом.
Напомним, Минобороны сообщило об освобождении Срибного 23 марта. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».