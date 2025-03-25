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Минобороны показало кадры освобождения села Срибное в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Кадры освобождения российскими войсками села Срибное в ДНР обнародовало министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, ВСУ заминировали подходы к селу и использовали для его удержания ударные дроны и артиллерию.

«Но благодаря грамотным и решительным действиям, штурмовые подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии полностью завладели инициативой в воздухе и на земле, выбив националистов из населенного пункта Срибное ДНР», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что в ходе освобождения села российским бойцам приходилось сражаться за каждый дом.

Напомним, Минобороны сообщило об освобождении Срибного 23 марта. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».