Беларусь продлила на полгода запрет на вывоз ряда видов промтоваров

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства ЕАЭС товаров по перечню вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — говорится в правительственном документе.