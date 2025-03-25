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Беларусь продлила на полгода запрет на вывоз ряда видов промтоваров

Это ограничение не коснется международных транзитных перевозок, а также международной гуманитарной помощи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение продлить еще на шесть месяцев временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, это предусмотрено постановлением Совмина № 163 от 21 марта, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства ЕАЭС товаров по перечню вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — говорится в правительственном документе.

При этом есть некоторые исключения. Так, это ограничение не будет распространяться на товары, которые сопровождаются сертификатом о его белорусском или российском происхождении.

Также под запрет не подпадают товары, которые были получены в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в соответствии с таможенной процедурой такой переработки.

Помимо этого, это решение правительства не касается товаров, которые были изготовлены с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также товаров, которые экспортируются по разовым лицензиям.

Не коснется оно и международных транзитных перевозок и международной гуманитарной помощи. Документ содержит и ряд других исключений.

Перечень товаров.

В перечне товаров, экспорт которых временно запрещен, содержится более 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Среди них некоторые материалы для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, определенные виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, а также транспортные средства и другие товары.

Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта текущего года и будут действовать в течение шести месяцев.