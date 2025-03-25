Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию с намерением сорвать возможные соглашения между Вашингтоном и Москвой.
По словам эксперта, Украина направила в Эр-Рияд делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым для участия в экспертной встрече. Однако главной целью визита было не возобновление зерновой сделки, а переключение внимания на другие вопросы.
Отправка главы Минобороны на технические переговоры не является обычной практикой. Аналитик уверен, что украинская делегация стремилась помешать реализации договоренностей между США и Россией, достигнутых в ходе телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Киев, по мнению Меркуриса, пытался продвинуть инициативу Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
На Украине не заинтересованы в соглашении о прекращении огня по энергетическим объектам. Киевский режим настаивает на реализации плана, предусматривающего полное прекращение боевых действий и создание бесполетной зоны под контролем европейских ВВС.
Меркурис также отметил, что после завершения встречи украинская делегация воздержалась от каких-либо комментариев и громких заявлений.
Напомним, 24 марта в Эр-Рияде в отеле The Ritz-Carlton состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились более 12 часов.
Ранее сообщалось, что делегацию РФ после переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии сняли на видео.