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Лукашенко высказался о возвращении конструктивного диалога с Грецией

Лукашенко пригласил народ Греции чаще посещать Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Греции, сообщила пресс-служба президента.

Так, 25 марта белорусский лидер направил поздравления с Днем независимости Греции. Александр Лукашенко подчеркнул, что данный праздник является символом силы и единства греков в борьбе за свои самобытность и свободу. Он отметил, что белорусский народ также пережил суровые испытания, поэтому дорожит собственной историей.

Еще Лукашенко сказал, что белорусы всегда с симпатией относились к грекам, а также выступали за поддержание и углубление двусторонних отношений. Затем глава Беларуси высказался о возвращении конструктивного диалога с Грецией.

— Возвращение наших стран к конструктивному диалогу очень важно и в более широком контексте, с точки зрения установления согласия в европейском регионе, создания мирного и спокойного будущего, — уверен он.

В завершении Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в том, чтобы сотрудничество с Афинами восстанавливалось и развивалось. Также президент пригласил граждан Греции чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в ее гостеприимности и доброжелательности.

Между тем пресс-служба озвучила время начала церемонии инаугурации Лукашенко 25 марта.