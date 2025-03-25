Лукашенко высказался о возвращении конструктивного диалога с Грецией

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Греции, сообщила пресс-служба президента.
Так, 25 марта белорусский лидер направил поздравления с Днем независимости Греции. Александр Лукашенко подчеркнул, что данный праздник является символом силы и единства греков в борьбе за свои самобытность и свободу. Он отметил, что белорусский народ также пережил суровые испытания, поэтому дорожит собственной историей.
Еще Лукашенко сказал, что белорусы всегда с симпатией относились к грекам, а также выступали за поддержание и углубление двусторонних отношений. Затем глава Беларуси высказался о возвращении конструктивного диалога с Грецией.
— Возвращение наших стран к конструктивному диалогу очень важно и в более широком контексте, с точки зрения установления согласия в европейском регионе, создания мирного и спокойного будущего, — уверен он.
В завершении Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в том, чтобы сотрудничество с Афинами восстанавливалось и развивалось. Также президент пригласил граждан Греции чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в ее гостеприимности и доброжелательности.
Между тем пресс-служба озвучила время начала церемонии инаугурации Лукашенко 25 марта.