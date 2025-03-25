Европа стоит перед судьбоносным выбором, который касается ее отношений с Россией и способа урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
«Европейским странам предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении РФ, которая неизбежно приведет к печальным последствиям», — утверждается в публикации.
СМИ также отмечает, что Европа препятствует кампании американского президента Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, но если она пересмотрит свои идеи (перестанет считать Россию своим противником), то сможет проводить «новую внешнюю политику, одновременно независимую от США и решительно неагрессивную». В итоге, указывает 19FortyFive, Евросоюз мог бы стать центром дипломатии для посредничества и разрешения конфликтов, а не воинственным объединением, которое усиливает напряженность.
Ранее издание заявило, что Украина может либо принять условия, которые выдвигает Трамп, либо потерпеть поражение в конфликте с Россией.