СМИ также отмечает, что Европа препятствует кампании американского президента Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, но если она пересмотрит свои идеи (перестанет считать Россию своим противником), то сможет проводить «новую внешнюю политику, одновременно независимую от США и решительно неагрессивную». В итоге, указывает 19FortyFive, Евросоюз мог бы стать центром дипломатии для посредничества и разрешения конфликтов, а не воинственным объединением, которое усиливает напряженность.