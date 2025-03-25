Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника культуры России

«20 проектов региона в этой сфере — победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив — получат федеральную поддержку на сумму почти 100 млн рублей. Особая роль принадлежит вам в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что эта святая дата, как и весь 2025 год, объявленный президентом В. В. Путиным Годом защитника Отечества, станет важным этапом в формировании культурной парадигмы нашего общества, в основе которой — патриотизм, приверженность нашим традиционным духовным ценностям, потребность служения Родине и своему народу», — добавил он.