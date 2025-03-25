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Утвержден список больниц Екатеринбурга для оказания помощи беженцам из Сирии

Свердловский минздрав утвердил список больниц Екатеринбурга, где будут лечить беженцев из Сирии.

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов утвердил список больниц, в которых будут оказывать помощь беженцам из Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В список вошли три медицинских учреждения: горбольницы № 7, № 20 и № 24. В начале марта стало известно, что в Екатеринбург приехали 95 вынужденных переселенцев из Сирии, покинувших свои дома из-за вооруженного конфликта. Беженцев сопроводили в городской пункт временного размещения.

В дальнейшем им помогут оформить документы. Также будут организованы профилактические медицинские осмотры.

Отметим, что Свердловская область стала одним из 12 регионов России, которые приняли у себя сирийских беженцев. Большинство из них — женщины и дети. Предполагается, что в течение 2025 года в Россию могут приехать около 100 тыс. беженцев из Сирии.