Утвержден список больниц Екатеринбурга для оказания помощи беженцам из Сирии

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов утвердил список больниц, в которых будут оказывать помощь беженцам из Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
В список вошли три медицинских учреждения: горбольницы № 7, № 20 и № 24. В начале марта стало известно, что в Екатеринбург приехали 95 вынужденных переселенцев из Сирии, покинувших свои дома из-за вооруженного конфликта. Беженцев сопроводили в городской пункт временного размещения.
В дальнейшем им помогут оформить документы. Также будут организованы профилактические медицинские осмотры.
Отметим, что Свердловская область стала одним из 12 регионов России, которые приняли у себя сирийских беженцев. Большинство из них — женщины и дети. Предполагается, что в течение 2025 года в Россию могут приехать около 100 тыс. беженцев из Сирии.