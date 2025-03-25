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Появились кадры поражения замаскированного танка ВСУ в Запорожской области

Танк был уничтожен российским дроном «Князь Вандал Новгородский».
Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области ВСУ лишились танка в результате удара российского дрона, сообщает ТАСС, опубликовавший кадры уничтожения техники противника.

По информации агентства, замаскированный танк был выявлен и уничтожен в одной из лесополос на ореховском направлении.

«Расчеты операторов подразделения Минобороны России Барс-37 “Сармат” поразили танк ВСУ … близ н.п. Каменское», — говорится в публикации.

Сообщается, что техника противника была уничтожена российским дроном «Князь Вандал Новгородский».

Ранее стало известно б уничтожении российскими дронами сети подземных укрытий ВСУ у Красноармейска.