Появились кадры поражения замаскированного танка ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области ВСУ лишились танка в результате удара российского дрона, сообщает ТАСС, опубликовавший кадры уничтожения техники противника.
По информации агентства, замаскированный танк был выявлен и уничтожен в одной из лесополос на ореховском направлении.
«Расчеты операторов подразделения Минобороны России Барс-37 “Сармат” поразили танк ВСУ … близ н.п. Каменское», — говорится в публикации.
Сообщается, что техника противника была уничтожена российским дроном «Князь Вандал Новгородский».
Ранее стало известно б уничтожении российскими дронами сети подземных укрытий ВСУ у Красноармейска.