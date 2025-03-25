Беларусь и РФ осудили приостановку своего членства в антифашистском фонде ФРГ

Беларусь и Россия выступили с заявлением, осуждая приостановку своего членства в антифашистском фонде ФРГ — попечительском совете германского фонда «Память, ответственность и будущее», пишет БелТА.
Так, в МИД Беларуси сообщили, что руководство антифашистского фонда ФРГ хочет приостановить членство Беларуси и России в попечительском совете данной организации. При этом в белорусском ведомстве обратили внимание на то, что фонд был создан в том числе при поддержке белорусской и российской сторон, как специализированная структура в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы. В первую очередь, для поддержки жертв нацизма из Беларуси, России и Украины — стран, которые больше всего пострадали от фашистской оккупации территорий СССР.
— Под надуманными предлогами фонд поставил под сомнение дальнейшее участие Беларуси и России в его деятельности, — отмечается в заявлении.
Утверждения немецкой стороны о якобы опасности реализации уставных целей фонда из-за белорусских и российских представителей в дипведомстве назвали неуважением к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам. Также МИД указал на то, что в последние годы деятельность фонда приобрела четко выраженный антибелорусский и антироссийский характер, кардинально трансформировавшись. Это, как считают в МИД, указывает на прогрессирование в политических элитах ФРГ «исторического ревизионизма и политизации культуры памяти».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возвращении конструктивного диалога с Грецией.
А пресс-служба озвучила время начала церемонии инаугурации Лукашенко 25 марта.