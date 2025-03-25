Беларусь и РФ осудили приостановку своего членства в антифашистском фонде ФРГ

Так, в МИД Беларуси сообщили, что руководство антифашистского фонда ФРГ хочет приостановить членство Беларуси и России в попечительском совете данной организации. При этом в белорусском ведомстве обратили внимание на то, что фонд был создан в том числе при поддержке белорусской и российской сторон, как специализированная структура в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы. В первую очередь, для поддержки жертв нацизма из Беларуси, России и Украины — стран, которые больше всего пострадали от фашистской оккупации территорий СССР.