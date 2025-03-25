Аргентина обнародует архивы о сбежавших в страну нацистах

«Некоторое время назад президент Милей принял [американского] сенатора [Стива] Дэйнса, который давно борется за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии. Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», — сказал он в интервью телеканалу DNews.