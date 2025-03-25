Пять беспилотников ВСУ атаковали Крым. Военная операция, день 1126-й

08:42 Американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах США затрудняется четко определить статус России в этом вопросе на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона, пишет американская газета The New York Times.
«Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа, возможно, придется принять решение. Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп», — говорится в материале.
08:26 ❗️Украина безоговорочно поддерживает идею о полном прекращении огня в рамках конфликта с Россией, сообщила Bloomberg посол Украины в США Оксана Маркарова:
«Мы принимаем это всем сердцем Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это».
08:23 Запорожская АЭС может поставлять электроэнергию на территорию Украины в случае, если соответствующее решение будет принято Россией, обозначил директор предприятия Юрий Черничук в беседе с ТАСС:
«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украины] сейчас живые».
08:16 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киевской и Харьковских областях Украины.
08:13 В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО, рассказали в региональном СУ СК. По предварительным данным, мужчины в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на потерпевшего. Они до смерти избили его, а затем украли телефон и документы. Злоумышленники попытались спрятать тело.
08:07 Российские военнослужащие выбивают ВСУ у погранперехода «Суджа», выяснил ТАСС.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1126-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.