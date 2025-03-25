Пять беспилотников ВСУ атаковали Крым. Военная операция, день 1126-й

08:13 В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО, рассказали в региональном СУ СК. По предварительным данным, мужчины в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на потерпевшего. Они до смерти избили его, а затем украли телефон и документы. Злоумышленники попытались спрятать тело.