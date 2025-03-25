На Трампа подали в суд из-за указа о закрытии Минобразования

В указе говорится, что на федеральное финансирование американских школ ежегодно тратится $60 млрд. Хотя ведомство «никого не обучает, но содержит офис по связям с общественностью, в котором работают более 80 сотрудников, на что уходит более $10 млн в год», поясняется в нем. При этом 70% учеников 8-х классов не умеют читать, а 72% не знают математику, утверждается в документе.