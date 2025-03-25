Учения территориальной обороны начались в Гродненской области

В ходе учебного сбора будет осуществлен прием военнообязанных территориальных войск. Также планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с их должностным предназначением, а также отработать вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.