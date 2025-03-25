Учения территориальной обороны начались в Гродненской области

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск стартует во вторник, 25 марта, в Гродненском районе, сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.
Продлится сбор по 18 апреля, пройдет он под руководством председателя Гродненского городского исполкома. Как подчеркнули в Минобороны, мероприятие носит плановый характер.
В ходе учебного сбора будет осуществлен прием военнообязанных территориальных войск. Также планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с их должностным предназначением, а также отработать вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.
В мероприятиях будут задействованы противотанковые артиллерийские подразделения территориальных войск, занятия с которыми пройдут на полигонах Вооруженных Сил и участках местности Гродненского района.
Сбор завершит командно-штабное учение с силами территориальной обороны района.
Ранее в Минобороны сообщили, что в армии Беларуси по распоряжению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности.
Проверка будет проводиться в обстановке, приближенной к боевой, а также с учетом условий современных военных конфликтов — в ней задействуют ударные и разведывательные беспилотники, а также авиацию.
В оборонном ведомстве предупредили, что во время маневров запланировано передвижение техники, поэтому может быть временно ограничено движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.