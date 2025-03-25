Главные новости 25 марта 2025 года

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта могут опубликовать 25 марта к 11:00 по московскому времени. Об этом рассказал американский телеканал CBS. Переговоры длились в течение 12 часов. Стороны оценивают их итоги «оптимистично».