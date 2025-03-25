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Главные новости 25 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 25 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 марта 2025 года.

Стало известно, когда опубликуют заявления США и РФ по переговорам в Эр-Рияде

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта могут опубликовать 25 марта к 11:00 по московскому времени. Об этом рассказал американский телеканал CBS. Переговоры длились в течение 12 часов. Стороны оценивают их итоги «оптимистично».

Пит Хегсет опроверг утечку данных по ударам США в Йемене

Источник: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что отправки военных планов США в чате, где обсуждались удары Пентагона по хуситам, не было. Ранее СМИ сообщили, что главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга включили в группу мессенджера, где велась дискуссия о бомбардировках.

Российские туристы в Турции смогут платить по QR-коду

Источник: Freepik

Россияне в Турции смогут совершать оплату по QR-коду с помощью специальных приложений. Российские банки уже запускают или готовятся запустить в работу сервисы. Планируется, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках, где поддерживается этот способ платежа.

В Сирии зафиксирован сбой в работе Сети

На всей территории Сирии ночью 25 марта не работал интернет. Сбой в телекоммуникационных системах зарегистрировал международный сервис NetBlocks, отслеживающий ситуацию с кибербезопасностью и сетевыми ресурсами. Информацию подтверждают сообщения из разных городов страны.

Хуситы сообщают об атаке авианосцев США в Красном море

Источник: AP 2024

Йеменские хуситы распространили информацию о нанесении удара по американской авианосной группе USS Harry Truman в Красном море. Атака произведена дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Целью хуситов стали военные корабли и американский авианосец.