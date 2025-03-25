Главные новости 25 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 марта 2025 года.
Стало известно, когда опубликуют заявления США и РФ по переговорам в Эр-Рияде
Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта могут опубликовать 25 марта к 11:00 по московскому времени. Об этом рассказал американский телеканал CBS. Переговоры длились в течение 12 часов. Стороны оценивают их итоги «оптимистично».
Пит Хегсет опроверг утечку данных по ударам США в Йемене
Российские туристы в Турции смогут платить по QR-коду
Россияне в Турции смогут совершать оплату по QR-коду с помощью специальных приложений. Российские банки уже запускают или готовятся запустить в работу сервисы. Планируется, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках, где поддерживается этот способ платежа.
В Сирии зафиксирован сбой в работе Сети
На всей территории Сирии ночью 25 марта не работал интернет. Сбой в телекоммуникационных системах зарегистрировал международный сервис NetBlocks, отслеживающий ситуацию с кибербезопасностью и сетевыми ресурсами. Информацию подтверждают сообщения из разных городов страны.
Хуситы сообщают об атаке авианосцев США в Красном море
Йеменские хуситы распространили информацию о нанесении удара по американской авианосной группе USS Harry Truman в Красном море. Атака произведена дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Целью хуситов стали военные корабли и американский авианосец.