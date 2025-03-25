Мэр Самары обсудил с жителями строительство соцучреждений и капремонт дорог

Жители также поделились проблемой бесхозных сетей, которые после завершения строительства жилых комплексов не были переданы в собственность городу или ресурсоснабжающей компании. Как отметил глава Самары, такие ситуации встречаются часто в городе. «В настоящее время районные и городская администрации ведут работу по выявлению бесхозных участков инженерных сетей. К сожалению, таких участков разной протяженности в Самаре много. Все они согласно законодательства будут оформлены в муниципальную собственность, а затем переданы по концессии профильным ресурсоснабжающим компаниям. Процесс не быстрый, но первые результаты в наведении порядка будут уже в этом году», — подчеркнул Иван Носков.