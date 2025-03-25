Мэр Самары обсудил с жителями строительство соцучреждений и капремонт дорог

24 марта глава Самары Иван Носков провел рабочий объезд Железнодорожного района по итогу встречи с жителями района. Вместе с жителями осмотрел территорию в границах домов 80−84 по ул. Тухачевского, 55−59 по пр. Карла Маркса, 15 по ул. Киевской, ул. Дачной, где ранее планировалось строительство социальных учреждений и благоустройство дворовых территорий с парковками.
«Микрорайон с плотной жилой застройкой, много молодых семей с детьми, которые действительно заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры. У администрации города уже есть проект строительства здесь детского сада, который прошел все необходимые экспертизы. Дал поручение главе района в кратчайшие сроки ознакомить с проектом местных жителей, — сказал глава города Самара Иван Носков. — В части старта и сроков строительства будем прорабатывать вопрос вместе с Правительством Самарской области. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева городу уже удалось запустить ряд социально значимых проектов в округе».
Жители также поделились проблемой бесхозных сетей, которые после завершения строительства жилых комплексов не были переданы в собственность городу или ресурсоснабжающей компании. Как отметил глава Самары, такие ситуации встречаются часто в городе. «В настоящее время районные и городская администрации ведут работу по выявлению бесхозных участков инженерных сетей. К сожалению, таких участков разной протяженности в Самаре много. Все они согласно законодательства будут оформлены в муниципальную собственность, а затем переданы по концессии профильным ресурсоснабжающим компаниям. Процесс не быстрый, но первые результаты в наведении порядка будут уже в этом году», — подчеркнул Иван Носков.
Вместе с жителями домов вдоль переулка Водителей глава Самары обсудил план капитального ремонта дороги и тротуара, прочистку ливневой канализации, а также замены деревянных столбов электропередач на новые. Работы будут выполнены в 2025 году за счет городского бюджета.
«Более десяти лет мы обращались в администрацию с просьбой отремонтировать дорогу по переулку Водителей в нашем районе. Кроме того, что сама дорога находится в неудовлетворительном состоянии, также не хватает парковочных мест, тротуаров — жителям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Мы очень рады, что в этом году проезд отремонтируют от улицы Мориса Тореза до Гагарина и тротуар, который будет “протянут” до конца переулка», — поделилась жительница Железнодорожного района Маргарита Шакурова.
Программы еженедельных рабочих объездов главы города Самара формируются в том числе из обращений жителей, поступающих на личную страницу главы города в социальной сети ВКонтакте.