Беларусь и Россия обсудили технологии добычи редкоземельных металлов

Кроме того, в ходе визита состоялась встреча белорусской делегации с руководством ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», на которой обсудили актуальную повестку в отрасли. Также стороны обменялись опытом по проведению экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.