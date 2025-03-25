Беларусь и Россия обсудили технологии добычи редкоземельных металлов

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Представители Беларуси и России обсудили технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, сообщает официальный Telegram-канале Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
Накануне делегация белорусского Минприроды во главе с министром Сергеем Масляком посетила РФ с рабочим визитом, глава ведомства встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Дмитрием Тетенькиным.
Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи стороны обсудили минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов Беларуси и России, технологии и используемое оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов.
Кроме того, представители двух стран оценили потенциал извлечения редкоземельных металлов из отходов недропользования и промышленности, а также обсудили направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов.
Кроме того, в ходе визита состоялась встреча белорусской делегации с руководством ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», на которой обсудили актуальную повестку в отрасли. Также стороны обменялись опытом по проведению экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.
Задача от президента
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Юрию Шулейко и вновь назначенному министру природы Сергею Масляку заняться поиском редкоземельных ресурсов в стране. Глава государства считает, что в республике недостаточно развита геологоразведка, а поиском редкоземельных металлов и вовсе не занимаются.
«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заявлял Лукашенко.
На следующий день в Минприроды сообщили, что начали выполнять поручение президента. Белорусские геологи организовали поиск конкретных площадей, где могут залегать эти ресурсы.
Определенные перспективы отечественные специалисты связывают с породами кристаллического фундамента на юге страны — в границах Житковичского района Гомельской области, а также на западе республики — в Щучинском и Гродненском районах Гродненской области.
О перспективах добычи редкоземельных металлов Василий Колб рассказал эксклюзивно Sputnik. По его словам, белорусским специалистам потребуется опыт России в добыче данных элементов.