Слитая переписка поставила под угрозу ближайшего соратника Трампа

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — заявил один из чиновников изданию.
В то же время некоторые источники издания отмечают, что инцидент вряд ли приведет к каким-либо серьезным политическим последствиям.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.