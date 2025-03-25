Карасин рассказал первые подробности переговоров с США в Эр-Рияде

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев… Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал ТАСС сенатор.