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Куйвашев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

25 марта губернатор обратился к работникам культуры и искусства Свердловской области.

Евгений Куйвашев поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником. Губернатор Свердловской области отметил, что многовековые традиции уральского фольклора, богатое литературное и музыкальное наследие, ремесленное мастерство и оригинальный художественный стиль деятелей искусства столетиями формировали неповторимый облик Урала.

«Их усилиями оживают страницы отечественной истории, укрепляются творческие традиции, открываются новые имена, у молодого поколения формируется хороший музыкальный вкус, интерес к чтению», — сказал глава региона.

Он пожелал всем причастным к профессиональному празднику здоровья, благополучия и успехов.