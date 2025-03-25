Куйвашев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником. Губернатор Свердловской области отметил, что многовековые традиции уральского фольклора, богатое литературное и музыкальное наследие, ремесленное мастерство и оригинальный художественный стиль деятелей искусства столетиями формировали неповторимый облик Урала.