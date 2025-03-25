Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку

Вместе с тем депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, входящий в рабочую группу по вопросам энергетики, недавно приветствовал идею возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2», когда закончатся военные действия. «Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем ослабнет, тогда, конечно, газ снова может потечь», — написал он в LinkedIn. Подобное мнение в интервью Politico выразил и другой христианский демократ, Ян Хайниш. При этом, по его словам, Германия не должна позволить, чтобы ей «диктовали цену» газа. Среди социал-демократов возобновление торговых отношений с Москвой (но после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной) допускает премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке, который также входит в состав межпартийной переговорной группы по вопросам энергетики. Однако многие представители ХДС/ХСС и СДПГ уже раскритиковали такой подход. А сопредседатель «Зеленых» Феликс Банашак предостерег будущих партнеров от создания «Московской коалиции», которая, по его мнению, вновь поставит ФРГ в зависимость от России в энергетическом секторе.