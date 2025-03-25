Юрий Слюсарь: в весенние каникулы в детских лагерях и санаториях отдохнут более 1000 юных жителей Дона

Почти 600 ребят отправились в донские здравницы в Неклиновском и Белокалитвинском районе. Около 500 ребят отдохнут в санаториях Ставрополья — в Кисловодске и Железноводске.
В течение трех недель ребята не только получат новые впечатления, но и пройдут санаторное лечение.
Врио губернатора подчеркнул, что к организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области подошли максимально внимательно.
Донские здравницы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечены противопожарная и антитеррористическая безопасность.
"Все лагеря проходят проверки, и мы уверены, что каждый ребенок будет находиться под надежным присмотром, — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что, помимо загородных детских лагерей, в муниципалитетах области заработало более 300 пришкольных. В них во время весенних каникул смогут отдохнуть около 16 тысяч донских школьников.
В области уже ведется работа по подготовке к летнему оздоровительному периоду, который стартует 1 июня. Для детей льготных категорий планируется приобрести более 22 тысяч путевок в загородные лагеря Ростовской области и других регионов.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.