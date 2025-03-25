Стояногло: власти Молдавии должны заботиться о своих гражданах в России

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии обязаны заботиться о своих гражданах, работающих в России. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Молдавии, один из лидеров оппозиционного блока партий «Альтернатива» Александр Стояногло, который осенью уступил во втором туре президентских выборов Майе Санду, получив при этом больше голосов, чем она, внутри страны.
Точное число граждан Молдовы, находящихся в России, неизвестно. По различным оценкам, оно составляет от 100 до 500 тыс. человек. Несомненно одно: их много и они по-прежнему наши граждане. У них семьи, дети, повседневные потребности. Им необходим доступ к образованию, здравоохранению, пенсионным и социальным услугам. Гарантировать эти права — прямая обязанность государства. В том числе через двусторонние соглашения с Российской Федерацией. Игнорировать эту тему — значит терять страну по кусочкам.
Он подчеркнул, что у руководства Молдавии должен быть иной подход к решению проблем трудовых мигрантов в России.
«Молдова должна стать местом, куда хочется вернуться. Мы обязаны создавать здесь такие условия, которые были бы привлекательны для наших граждан — независимо от того, где они сейчас находятся: в России, на Украине или в странах ЕС. Они должны знать: их не вычеркнули. Их ждут. И дома для них есть место», — подчеркнул Стояногло. Ранее он раскритиковал решение Санду и ее правительства присоединиться к антироссийским санкциям, которое ударило по гражданам Молдавии. Из-за введенного Кишиневом запрета работающие в России молдаване не могут переводить деньги своим родным, вынуждены летать домой через Турцию и другие страны, переплачивая в разы, либо добираться по трое-четверо суток на автобусах через страны ЕС. Молдавские аграрии потеряли российские рынки сбыта, а молдавские граждане лишились дешевого российского газа и вырабатываемого на нем электричества, которые вынуждены теперь закупать дороже в ЕС.
Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Санду и ее партии. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры, однако в Москве заявили, что настроены иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывают удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.