Стояногло: власти Молдавии должны заботиться о своих гражданах в России

«Молдова должна стать местом, куда хочется вернуться. Мы обязаны создавать здесь такие условия, которые были бы привлекательны для наших граждан — независимо от того, где они сейчас находятся: в России, на Украине или в странах ЕС. Они должны знать: их не вычеркнули. Их ждут. И дома для них есть место», — подчеркнул Стояногло. Ранее он раскритиковал решение Санду и ее правительства присоединиться к антироссийским санкциям, которое ударило по гражданам Молдавии. Из-за введенного Кишиневом запрета работающие в России молдаване не могут переводить деньги своим родным, вынуждены летать домой через Турцию и другие страны, переплачивая в разы, либо добираться по трое-четверо суток на автобусах через страны ЕС. Молдавские аграрии потеряли российские рынки сбыта, а молдавские граждане лишились дешевого российского газа и вырабатываемого на нем электричества, которые вынуждены теперь закупать дороже в ЕС.