Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и провел хоккейную тренировку

Отвечая на вопрос, как глава государства готовился к инаугурации, Наталья Эйсмонт сказала: «Каких-то специальных элементов подготовки не было. По крайней мере, я о них не знаю. Понимаю, что всегда журналисты ожидают услышать какие-то кулуарные подробности — чем завтракал Президент, как настраивался накануне вечером».