Лошкин: Челябинцы в среднем получают 85 тысяч рублей

— Прирост достаточно значительный, выше уровня инфляции, — сказал Лошкин во время доклада по итогам работы за 2024 год на заседании Гродской думы. — Мы с точки зрения заработной платы муниципальных служащих тоже должны выйти как минимум на уровень инфляции, в противном случае будет отток кадров.