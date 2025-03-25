Лошкин: Челябинцы в среднем получают 85 тысяч рублей

Глава Челябинска Алексей Лошкин озвучил уровень дохода жителей города. По данным средних и крупных организаций у среднем сотрудники получают 85 тысяч рублей.
— Прирост достаточно значительный, выше уровня инфляции, — сказал Лошкин во время доклада по итогам работы за 2024 год на заседании Гродской думы. — Мы с точки зрения заработной платы муниципальных служащих тоже должны выйти как минимум на уровень инфляции, в противном случае будет отток кадров.
По словам главы города, муниципальные служащие в среднем получают 68 тысяч рублей. Рост в сравнении с 2023 годом составил 21%.