Виталий Хоценко сообщил об утверждении концепции Дня Омской области

Во вторник, 25 марта 2025 года, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Омской области, одним из участников которой стал глава региона Виталий Хоценко. Губернатор представил собравшимся задачи на грядущий период, ознакомившись с основными итогами развития отрасли.=
Собственно, фактически речь идет о презентации главных достижений «профильного» нацпроекта «Культура», действовавшего на протяжении шести лет, ресурсы которого позволили отремонтировать 66 омских домов культуры, 44 детских школ искусств и 5 музеев, а также создать и ввести в оборот ряд абсолютно новых объектов, включая 17 модельных библиотек, 24 автоклуба и 5 виртуальных концертных залов. Темпы реализации нацпроекта в Омской области вывели регион в число лидеров. Виталий Хоценко напомнил собравшимся, что задача по укреплению материально-технической базы таких учреждений не снята с повестки, а включена в новый нацпроект «Семья».
«Среди важных задач года — достойная организация празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и подготовка мероприятий в рамках статуса “Культурная столица России — 2026”. Чтобы оправдать это звание, нам предстоит большая работа. В 2026 году запланировано более сотни мероприятий различного уровня, в том числе международные», — подчеркнул губернатор.
Среди запланированных мероприятий, способных вывести Омскую область в лидеры «культурного фронта» страны, — кинофестиваль «Золотой Витязь», проведение конкурса скрипачей имени Янкелевича, театральный фестиваль «Академия» и ряд других, в общей сложности в адрес Президентского фонда культурных инициатив направят порядка 988 заявок на предоставление финансирование профильных мероприятий на территории региона.
Также Виталий Хоценко обратил внимание собравшихся на утвержденную концепцию Дня Омской области, который теперь отмечается в ту же дату, что и День города Омска — в первую субботу августа. Теперь День Омской области станет более значимым праздником, его предполагается отметить в том числе в областном центре и каждом из муниципалитетов.
Не менее важный комплекс задач включен в нацпроект «Туризм и гостеприимство», федеральное финансирование которых увеличено для региона на период с 2025 по 2027 год до более чем 190 миллионов рублей.
Наконец Виталий Хоценко поделился нововведениями, которые позволят улучшить положение дел по кадровому вопросу в сфере культуры региона.
«С января 2025 года стартовала новая федеральная программа “Земский работник культуры”, направленная на решение проблемы дефицита кадров на селе. Работники культуры при переезде могут рассчитывать на поддержку в сумме 1 млн рублей», — уточнил он.
По словам губернатора, уже в 2025 году участниками этой программы в Омской области станут порядка 20 специалистов.