Виталий Хоценко сообщил об утверждении концепции Дня Омской области

Также Виталий Хоценко обратил внимание собравшихся на утвержденную концепцию Дня Омской области, который теперь отмечается в ту же дату, что и День города Омска — в первую субботу августа. Теперь День Омской области станет более значимым праздником, его предполагается отметить в том числе в областном центре и каждом из муниципалитетов.