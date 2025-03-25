FT: Израиль разрабатывает план длительной оккупации сектора Газа

По их информации, эта идея была выдвинута новым главой Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром при поддержке членов правительства с крайне правыми взглядами, требующих разработки более радикальной тактики борьбы с ХАМАС, который начал восстанавливать контроль над анклавом после вступления в силу режима прекращения огня. По оценкам чиновников, возможность реализовать план разгрома радикалов и оккупации Газы появилась после смены власти в США, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом «освободило Израиль от настойчивых требований администрации [экс-президента Джо] Байдена» отказаться от перспективы оккупировать анклав и аннексировать его территорию.
«Предыдущая администрация [США] хотела, чтобы мы прекратили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну», — отметил собеседник издания. По его оценкам, американская сторона «в высшей степени заинтересована» в том, чтобы Израиль победил ХАМАС. Согласно плану, ЦАХАЛ должен силами нескольких дивизий возобновить боевые действия в секторе Газа и подавить ХАМАС, взять под свой контроль обширную зону на территории анклава и вытеснить его жителей на небольшую полоску земли вдоль берега Средиземного моря. Как пишет FT, реализация этого плана приведет к переселению палестинцев на еще меньший участок территории, где их выживание будет полностью зависеть от продовольственной помощи. Кроме того, израильские власти намерены фактически взять в свои руки управление анклавом и распределение гуманитарной помощи.
В то же время, по оценкам газеты, такие изменения могут привести к вооруженному повстанческому сопротивлению населения Газы. Помимо этого, по мнению военных экспертов, неясно, сможет ли ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев достичь своей цели, учитывая истощение вооруженных сил страны, которым необходимо выделить по меньшей мере четыре дивизии для участия в боевых действиях подобного масштаба.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.