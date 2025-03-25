FT: Израиль разрабатывает план длительной оккупации сектора Газа

«Предыдущая администрация [США] хотела, чтобы мы прекратили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну», — отметил собеседник издания. По его оценкам, американская сторона «в высшей степени заинтересована» в том, чтобы Израиль победил ХАМАС. Согласно плану, ЦАХАЛ должен силами нескольких дивизий возобновить боевые действия в секторе Газа и подавить ХАМАС, взять под свой контроль обширную зону на территории анклава и вытеснить его жителей на небольшую полоску земли вдоль берега Средиземного моря. Как пишет FT, реализация этого плана приведет к переселению палестинцев на еще меньший участок территории, где их выживание будет полностью зависеть от продовольственной помощи. Кроме того, израильские власти намерены фактически взять в свои руки управление анклавом и распределение гуманитарной помощи.