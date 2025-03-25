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Сергей Тюрин покинет пост замминистра региональной политики Ростовской области

Ростовская область, 25 марта 2025. DON24.RU. Сергей Тюрин покинет пост замминистра региональной политики Ростовской области. Об этом он сообщил журналистам.

«С 1 апреля покидаю пост в связи с истечением срока служебного контракта», — прокомментировал Сергей Тюрин.

Напомним, на прошлой неделе новым министром экономического развития Ростовской области стал Павел Павлов.