«С 1 апреля покидаю пост в связи с истечением срока служебного контракта», — прокомментировал Сергей Тюрин.
Напомним, на прошлой неделе новым министром экономического развития Ростовской области стал Павел Павлов.
Ростовская область, 25 марта 2025. DON24.RU. Сергей Тюрин покинет пост замминистра региональной политики Ростовской области. Об этом он сообщил журналистам.
«С 1 апреля покидаю пост в связи с истечением срока служебного контракта», — прокомментировал Сергей Тюрин.
Напомним, на прошлой неделе новым министром экономического развития Ростовской области стал Павел Павлов.