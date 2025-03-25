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Энергетическая независимость в деле: Молдова снова закупает нефтепродукты и сжиженный газ в России

73,4% от общего объема импортируемых нефтепродуктов занимает дизельное топливо.

Источник: Комсомольская правда

Молдова возобновила импорт сжиженного газа, дизельного топлива и бензина из России — НАРЭ.

По данным НАРЭ, в 2024 году в Молдову было импортировано более 948 198 тонн нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин и сжиженный газ), это более чем на 40 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом.

Наибольшую долю занимает дизельное топливо — почти 73,4% от общего объема импортируемых нефтепродуктов. По данным НАРЭ, количество дизельного топлива увеличилось по сравнению с 2023 годом примерно на 30 тыс. тонн, или на 4,5% и достигло 695 592 тонн.

Рост обусловлен в основном большим количеством автомобилей с дизельными двигателями, а также спросом со стороны Украины.